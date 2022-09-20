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بلينكن يجتمع مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في نيويورك

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلتقي بوفد أرمني ووفد من أذربيجان
20 سبتمبر 2022 07:21

 ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «الخطوات التالية» مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في نيويورك بعد أن خلف القتال الأخير بين البلدين أكثر من 200 قتيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الاجتماع بين بلينكن ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف يمثل أول محادثات مباشرة بين ممثلي البلدين منذ استئناف القتال مطلع الأسبوع الماضي.

وقال برايس في بيان: «نقل بلينكن تعازيه في الأرواح التي فقدت وشدد على الحاجة إلى منع المزيد من الأعمال العدائية مشددا على أهمية العودة إلى عملية السلام».

وأضاف: «كما بحثوا الخطوات التالية، وشجع الوزير الجانبين على الاجتماع مرة أخرى قبل نهاية الشهر».

وفي الاجتماع، الذي عقد في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا ميرزويان القوات المسلحة الأذربيجانية إلى الانسحاب من الأراضي الأرمينية وإدخال «آليات دولية» «لمنع المزيد من التصعيد»، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأرمينية.

 

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