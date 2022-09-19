ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. فرصة جديدة للسلام

دينا محمود (بيروت، لندن)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين بلاده وإسرائيل باتت في مراحلها الأخيرة.

وقال عون خلال استقباله، أمس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، إن «التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم».

يأتي ذلك فيما شدد محللون وخبراء، على أن التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، سينعكس بشكل إيجابي، على الوضع في المنطقة بأسرها، فضلاً عما سيترتب عليه، من فوائد اقتصادية تمس إليها الحاجة في لبنان.

فالاتفاق الذي يُنتظر بلورته بوساطة أميركية، سيشكل سابقة على الساحة الإقليمية، لا سيما في ضوء كونه يصب في صالح العديد من الأطراف داخل لبنان وخارجه، في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، جراء تبعات استمرار الأزمة الأوكرانية، منذ أكثر من 6 أشهر.

كما أن التوصل لذلك الاتفاق، سيعني إتاحة الفرصة لاحتواء بؤرة توتر أخرى في منطقة الشرق الأوسط، عبر نزع فتيل خطر «أحد خطوط الصدع» الممتدة فيها، وهو ذاك القائم بين لبنان وإسرائيل، والذي أدى من قبل، إلى اندلاع العديد من المواجهات العسكرية، التي اندلع أخرها في صيف عام 2006.

واعتبر الخبراء، في تصريحات نشرها موقع «كريستيان ساينس مونيتور» الإخباري الأميركي، أن تواتر المؤشرات، التي تفيد بإمكانية تسوية الخلافات اللبنانية الإسرائيلية بشأن ملف ترسيم الحدود، بما يسمح للجانبين بالاستفادة من احتياطات الغاز الطبيعي الموجودة تحت مياه البحر المتوسط، ناجم في جانب منه عن التحولات التي طرأت على المشهد اللبناني الداخلي، خلال السنوات القليلة الماضية.

ففي غمار الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تضرب لبنان منذ أواخر 2019، ظهر جيل جديد من الشبان، ممن يولون اهتمامهم لسبل تنمية البلاد اقتصادياً وإقالتها من عثرتها التي طالت، بدلاً من مواصلة تبني توجهات عدائية، تحرض عليها تنظيمات إرهابية، في مقدمتها ميليشيات «حزب الله».

وسبق أن شَكَّل هذا الجيل الشاب، رأس حربة الانتفاضة غير المسبوقة، التي شهدها لبنان قبل ثلاث سنوات، رفضاً لاختطاف «حزب الله» قرارها السياسي والعسكري، وللمطالبة بتفكيك الطبقة الحاكمة، التي يسودها الفساد والمحسوبية.