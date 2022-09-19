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رئيس قرغيزستان يحث على الهدوء بعد اشتباكات دامية مع طاجيكستان

رئيس قرغيزستان يحث على الهدوء بعد اشتباكات دامية مع طاجيكستان
20 سبتمبر 2022 01:23

بشكك (وكالات)

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دعا رئيس قرغيزستان صادر جباروف بلاده أمس، إلى الثقة في جيشها وشركائها الاستراتيجيين، وقال إنه ليست هناك حاجة لقوات من المتطوعين على الحدود مع طاجيكستان بعد اشتباكات دامية هناك الأسبوع الماضي. ولقى ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم بين 14 و16 سبتمبر في قتال استُخدمت فيه الدبابات والطيران والمدفعية الصاروخية على جزء متنازع عليه من الحدود في مقاطعة باتكين بقرغيزستان. وقال جباروف في خطاب بثه التلفزيون في يوم للحداد الوطني: «نواصل جهودنا لحل القضايا الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان بطريقة سلمية بحتة».
وأضاف «أود أن أشير إلى نقطة أخرى: أحث على الهدوء بين الرجال والشباب المستعدين للذهاب إلى باتكين، لدينا محاربون شجعان وقوات كافية لصد من ينتهكون حدودنا».
من جهة أخرى، قالت السلطات في قرغيزستان إنها تفاوضت أمس، من أجل إطلاق سراح 4 من حرس الحدود أسرتهم القوات الطاجيكية خلال الصراع.

قرغيزستان
رئيس قرغيزستان
طاجيكستان
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