«تريندز» ينظم مؤتمراً دولياً حول التحديات التي تواجه الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» بالشراكة مع «مركز الشرق الأوسط» التابع لجامعة بنسلفانيا غداً الأربعاء مؤتمراً دولياً بعنوان «الشرق الأوسط المتغير: التداعيات الدولية وآفاق الاستقرار الإقليمي»، يتناول التحديات الرئيسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في زمن التحول.

ويناقش المؤتمر في 4 جلسات نقاشية، يشارك فيها عدد من السياسيين والخبراء والأكاديميين والباحثين الدوليين، وجهات نظر تركز على مجموعة واسعة من القضايا الدبلوماسية والجيوستراتيجية والتنموية والإدارية والأيديولوجية المتعلقة بالمنطقة، بهدف استخلاص رؤى المشاركين والمتخصصين من داخل المنطقة وخارجها من أجل صياغة توصيات لمتخذي القرار.

وتتطرق الجلسة الأولى إلى موضوع «الشرق الأوسط والتوازنات الدولية الجديدة»، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع «أثر الأزمة الأوكرانية على الشرق الأوسط»، وتتناول الجلسة الثالثة «مستقبل التحالف الأميركي الخليجي»، أما الجلسة الرابعة فستتطرق إلى موضوع «الشرق الأوسط: وجهات نظر من المنطقة»، ويُختتم المؤتمر بكلمة ختامية وتوصيات يلقيها إبراهيم بكري، مساعد مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة بنسلفانيا.