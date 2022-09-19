الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق صعبة لكنها قابلة للحل

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
20 سبتمبر 2022 01:43

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
العراق.. تشكيل الحكومة يؤجج الخلافات داخل «الإطار التنسيقي»
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الأزمة السياسية الحالية «صعبة»، مشيراً إلى أن أبواب الحل ما زالت مفتوحة وتتطلب حواراً هادئاً وصريحاً.
وقال الكاظمي، في بيان له أمس: «نغادر الآن إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق».
وأضاف: «عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات».
وأوضح الكاظمي، أن «تجربة الحكومة أكّدت استطاعة العراق على أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات».
وأشار إلى أن «الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع».

رئيس الوزراء العراقي
الحكومة العراقية
العراق
مصطفى الكاظمي
أزمة العراق السياسية
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©