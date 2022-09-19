الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق صعبة لكنها قابلة للحل

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الأزمة السياسية الحالية «صعبة»، مشيراً إلى أن أبواب الحل ما زالت مفتوحة وتتطلب حواراً هادئاً وصريحاً.

وقال الكاظمي، في بيان له أمس: «نغادر الآن إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق».

وأضاف: «عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات».

وأوضح الكاظمي، أن «تجربة الحكومة أكّدت استطاعة العراق على أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات».

وأشار إلى أن «الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع».