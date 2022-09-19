انتهاء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

انتهت مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الاثنين؛ وذلك بعد إنزال نعش الراحلة إلى القبو الملكي في كنيسة سانت جورج ودفن جثمانها، في حين غادر الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية كنيسة سانت جورج.
وأقيمت مراسم جنازة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الراحلة فيما احتشد قادة وملوك من أنحاء العالم في لندن، الاثنين، لتوديعها، بعد وفاة الشخصية المحبوبة التي وحّدت الأمة خلال فترة حكم استمرت 70 عاماً.
وقبل الساعة 11 صباحا (10:00 بتوقيت غرينتش) بقليل، ظهر النعش المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي وفوقه تاج الإمبراطورية على عربة مدفع تحت سماء ملبدة بالغيوم، ليتم نقله في موكب عسكري إلى كنيسة وستمنستر آبي.
وسار نجلها الأكبر ووريثها الملك تشارلز وكبار أفراد العائلة المالكة وراء النعش وسط أصوات جرس تدق في الخلفية وصمت ساد شوارع لندن، بعد ختام جنازة رسمية أقيمت في كنيسة وستمنستر آبي.
وانتهت الجنازة بصمت شهدته الكنيسة والأمة لمدة دقيقتين. وبعد ذلك، بدأ نقل النعش مجددا عبر وسط لندن، حيث مر بمقر الملكة الرسمي قصر بكنغهام، إلى قوس ولينغتون في هايد بارك كورنر، حيث تبعه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة مرة أخرى سيرا على الأقدام لمسافة 2.4 كيلومتر.