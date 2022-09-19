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روسيا تبدي الاستعداد لمحادثات تبادل سجناء مع أميركا

تعبيرية
19 سبتمبر 2022 22:20

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لإجراء محادثات لتبادل السجناء لتحرير مواطنين أميركيين اثنين محبوسين في روسيا، مضيفة أن السفارة الأميركية في موسكو مع ذلك "لا تلتزم بأداء واجباتها الرسمية" فيما يتعلق بمواصلة الحوار. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "قلنا مرات عديدة، إننا مستعدون لإجراء مفاوضات لتقرير مصير المواطنين الأميركيين المدانين في روسيا والمواطنين الروس في الولايات المتحدة". والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن بأسرتي ويلان وجرينر في البيت الأبيض يوم الجمعة، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير إن الإدارة ملتزمة "بالعمل عبر كل السبل المتاحة لإعادة بريتني وبول إلى الوطن سالمين". وقال الكرملين مراراً، إن ما يصفها "بدبلوماسية الأبواق" التي تنتهجها واشنطن لن تساعد جهود تنظيم تبادل للسجناء ودعا إلى إجراء محادثات خاصة عوضاً عن ذلك.

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المصدر: وكالات
روسيا
واشنطن
أميركا
موسكو
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