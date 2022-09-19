شاهد.. إنزال نعش إليزابيث إلى القبو الملكي قبيل دفنها
شاهد.. إنزال نعش إليزابيث إلى القبو الملكي قبيل دفنها
19 سبتمبر 2022 21:57
تم إنزال نعش الملكة إليزابيث إلى قبو في قلعة وندسور، مثواها الأخير، اليوم الاثنين، في نهاية مراسم جنازة لم يسبق لها مثيل على مدار اليوم، بحضور زعماء العالم ونزول حشود من الناس إلى الشوارع لوداع ملكتهم المبجلة. واصطف مئات الألوف من المشيعين على الطريق الذي سلكه النعش من لندن حيث ألقوا عليه الزهور وهتفوا وصفقوا أثناء مرورها من المدينة إلى الريف الإنجليزي الذي أحبته كثيراً. واحتشد الآلاف غيرهم في العاصمة لمشاهدة الموكب والجنازة، في تكريم مناسب لأطول ملكات بريطانيا جلوساً على العرش والتي نالت احتراماً عالمياً على مدى 70 عاماً. وداخل كنيسة وستمنستر آبي، حضر المراسم نحو ألفي شخص، من بينهم نحو 500 من رؤساء دول العالم ورؤساء الحكومات وأفراد العائلات المالكة الأجنبية وشخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن. ثم تحول الاهتمام بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، حيث حضر حوالي 800 ضيف مراسم تسبق دفن الجثمان. يلي ذلك إبعاد التاج والكرة الملكية والصولجان، رموز سلطة الملكة، عن التابوت ووضعهم على مذبح الكنيسة. ثم كسر كبير أمناء البلاط الملكي عصا خدمته بما يؤذن بنهاية وقت عمله في خدمة الملكة ووضعها على التابوت قبل أن يتم إنزاله ببطء للقبو الملكي. وبينما غنى الجمع النشيد الوطني بدا أن الملك تشارلز يغالب دموعه. وفي وقت لاحق من المساء، سيتم دفن جثمان إليزابيث في مراسم عائلية خاصة إلى جوار زوجها لأكثر من سبعة عقود الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي عن 99 عاماً، في نفس الكنيسة، حيث دُفن أيضاً والداها وشقيقتها الأميرة مارجريت. * حياة ثرية خلال الجنازة، قال رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي للحاضرين، إن الحزن الذي شعر به الكثيرون في بريطانيا والعالم بأسره يعكس «الحياة الثرية والخدمة بمحبة» التي عاشتها الملكة الراحلة.