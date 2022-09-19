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مقتل 200 عسكري أرميني في المواجهات مع أذربيجان

آثار قصف واشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
19 سبتمبر 2022 21:25

قتل أكثر من 200 جندي أرميني الأسبوع الماضي في أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب 2020 وفق حصيلة جديدة اعلنها الاثنين مجلس الأمن الأرميني.
وأفاد مجلس الأمن الأرميني أن الحصيلة هي "207 قتلى بينهم ثلاثة مدنيين" مضيفا أن "مدنيين هم في عداد المفقودين فيما أصيب 293 عسكريا وثلاثة مدنيين".
ووقع 20 جنديا في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني بحسب المصدر ذاته.
وبذلك يرتفع عدد القتلى لدى الجانبين الى 300.
وذكرت باكو أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.
وهذا التصعيد غير مسبوق منذ 2020 وبهدد بنسف عملية السلام الهشة بين أرمينيا وأذربيجان، البلدين اللذين يتقاسمان حدودا على طول الف كلم في القوقاز.
ويفترض أن يلتقي وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان الاثنين في نيويورك بمبادرة من وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن.
وخلال زيارتها ليريفان الاحد، دانت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي هجمات باكو "غير المشروعة".

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المصدر: وكالات
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