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خادم الحرمين يتلقى دعوة من رئيس الجزائر لحضور القمة العربية

خادم الحرمين يتلقى دعوة من رئيس الجزائر لحضور القمة العربية
19 سبتمبر 2022 21:18

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال شهر نوفمبر لعام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الاثنين، أن «وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبدالرشيد الطبي».

وأضافت «واس» أن الجانبين السعودي والجزائري بحثا «خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

ووجه تبون، دعوة رسميّة إلى 16 قائدا عربيا حتى الآن للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.

وعقدت آخر قمة عربية (الثلاثون) عام 2019، في العاصمة التونسية، بينما تسببت التدابير المرتبطة بجائحة كورونا في تأجيلها عامي 2020 و2021.

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