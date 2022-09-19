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بايدن يؤكد إفراج «طالبان» عن أميركي

بايدن يؤكد إفراج «طالبان» عن أميركي
19 سبتمبر 2022 19:41

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أن أفغانستان أطلقت سراح مهندس أميركي بقي سجيناً طوال 31 شهراً. وقال بايدن في بيان «اليوم، أمّنا إطلاق سراح مارك فريريكس وسيعود قريباً»، مضيفاً أن العملية «تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة».

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المصدر: وكالات
جو بايدن
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