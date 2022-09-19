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الصين تستنكر تصريحات بايدن «الخطرة» حول تايوان

الصين تستنكر تصريحات بايدن «الخطرة» حول تايوان
19 سبتمبر 2022 17:35

نددت الصين الإثنين بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني، معتبرة أنها تشكل "انتهاكا خطرا" لتعهدات واشنطن تجاه بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إن تصريحات بايدن "توجه رسالة خاطئة وخطرة إلى القوى الانفصالية الناشطة من أجل استقلال تايوان".

وكان الرئيس الأميركي قد رد على سؤال خلال مقابلة عبر محطة «سي بي إس» عما إذا كان "الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث هجوم صيني"، قائلا "نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق".

لكن متحدثا باسم البيت الأبيض أكد لوكالة فرانس برس مساء الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".

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المصدر: وكالات
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