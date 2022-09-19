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أمراض تجتاح مناطق الفيضانات في باكستان

أمراض تجتاح مناطق الفيضانات في باكستان
19 سبتمبر 2022 17:16

كشفت إحصاءات رسمية، اليوم الاثنين، أن نحو نصف مليون طفل من بين مئات الآلاف من المواطنين، أصيبوا بأمراض منقولة عبر المياه في جنوب باكستان بعد كارثة الفيضانات.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نحو 428 ألفاً و98 طفلاً دون 5 أعوام يعانون من الإسهال، في حين يتلقى 51 ألفاً و191 طفلاً العلاج لإصابتهم بالزحار(التهاب معوي) في إقليم السند الأكثر تضررا.
ووفقاً للإحصاءات، فإن أكثر من 6ر2 مليون شخص، بينهم حوامل، جرى نقلهم للمستشفى والعيادات ومنشآت صحية مؤقتة منذ بدء أسوأ موجة فيضانات في باكستان.
وقد وقعت أكثر من 300 حالة وفاة بسبب حمى الضنك والملاريا والكوليرا والإسهال والعدوى الجلدية.
ويشار إلى أن الفيضانات، الناجمة عن هطول أمطار غزيرة منذ منتصف يونيو الماضي، أودت بحياة 1545 شخصاً، ثلثهم من الأطفال، كما أضرت بأكثر من 33 مليون شخص، وغمرت ثلث البلاد، أو مساحة مماثلة لمساحة بريطانيا، بالمياه.

 

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المصدر: وكالات
فيضانات باكستان
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