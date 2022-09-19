روسيا ترد على اتهامات أوكرانيا بشأن جرائم حرب

رفض الكرملين الاتهامات التي توجهها الحكومة الأوكرانية التي تفيد بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الإثنين، "هذه أكذوبة "، مضيفا أن روسيا سوف تدافع عن "الحقيقة"، بحسب وكالة أنباء انترفاكس. وجرى العثور على مقبرة جماعية بها نحو 440 قبرا مجهولا في إزيوم.
وظهر على بعض الجثامين علامات تعذيب، بحسب المسؤولين الأوكرانيين.واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بممارسات تشبه "النازية".
وقال بيسكوف إن كييف وحلفاءها يدفعون بنفس الاتهامات التي ليس لها أساس مثلما فعلوا في مارس، عندما تم اكتشاف أعمال وحشية ارتكبت ضد المدنيين في بوتشا، وهي إحدى ضواحي كييف. وأضاف "هذا هو نفس السيناريو في بوتشا".