عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مراحلها الأخيرة
عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مراحلها الأخيرة
19 سبتمبر 2022 16:22
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له".
وقال عون، خلال استقباله اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، إن "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم".
وأعرب عون عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.
وجدد رئيس الجمهورية" التأكيد على التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701 لفت الى أهمية تطبيق كل مندرجاته".
وقال عون "إن التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الامن والسلام على الحدود"، مشددا على "وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".
وأطلعت فرونيسكا الرئيس عون "على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الأمن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني".
ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، بحث الجانبان "تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة مركزة على ضرورة اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد مدد مهمة "يونيفل" في نهاية أغسطس الماضي لسنة أخرى ، بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.