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تبادل أسرى بين أميركا وطالبان

من العاصمة كابول
19 سبتمبر 2022 15:52

أجرت الولايات المتحدة ونظام طالبان الأفغاني تبادلاً للأسرى لدى تسليم الحركة للولايات المتحدة جندياً أميركياً سابقاً، في مقابل الإفراج عن زعيم حرب سابق هو حليف كبير لطالبان، على ما أعلن وزير الخارجية الأفغاني الاثنين.

وقد سلمت طالبان الأميركي مارك فريريكس الذي خُطف عام 2020 في أفغانستان، في مقابل بشير نورزاي، زعيم الحرب السابق المقرب من طالبان والمسجون منذ 17 عاماً في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالهيرويين.

وقال وزير الخارجية الأفغاني خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابول: «بعد مفاوضات طويلة، سُلم المواطن الأميركي مارك فريريكس إلى بعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا بدورها (بشير نورزاي) اليوم (الاثنين) في مطار كابول».

وكان العنصر السابق في البحرية الأميركية يعمل مهندساً مدنياً لمشاريع إنشاءات في أفغانستان عندما تعرض للخطف، وفق الخارجية الأميركية.

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المصدر: وكالات
كابول
الجيش الأميركي
أفغانستان
أميركا
طالبان
مطار كابول بأفغانستان
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