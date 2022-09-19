الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يبقي الغموض حول احتمال ترشحه لانتخابات 2024

بايدن
19 سبتمبر 2022 14:36

 تخلل مقابلة تلفزيونية أجراها الرئيس الأميركي وبثت الأحد الكثير من التصريحات القوية قبل أقل من شهرين من انتخابات منتصف الولاية مع ابداء جو بايدن حزما حيال الصين وتفاؤلا بشأن كوفيد-19 ولزومه الغموض حول نواياه بالترشح للرئاسة في 2024.

خلال مقابلة نادراً ما تحصل، مع محطة "سي بي أس" قال الرئيس الديموقراطي للمرة الأولى إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.

وأكد "هل اتخذت القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار" مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذه هي نيتي" راهنا.

منذ انتخابه في نوفمبر 2020 تحدث بايدن مرات عدة عن انتخابات 2024 مشددا على أنه سيختار مجددا نائبته كامالا هاريس للمنصب نفسه.
في المقابل، يدرس سلفه دونالد ترامب مليا فكرة الترشح لولاية جديدة.

ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر. وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها وفي السادسة والثمانين في نهايتها.

 

 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك
بايدن يؤكد إفراج «طالبان» عن أميركي
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
جو بايدن
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©