بايدن يبقي الغموض حول احتمال ترشحه لانتخابات 2024

تخلل مقابلة تلفزيونية أجراها الرئيس الأميركي وبثت الأحد الكثير من التصريحات القوية قبل أقل من شهرين من انتخابات منتصف الولاية مع ابداء جو بايدن حزما حيال الصين وتفاؤلا بشأن كوفيد-19 ولزومه الغموض حول نواياه بالترشح للرئاسة في 2024.
خلال مقابلة نادراً ما تحصل، مع محطة "سي بي أس" قال الرئيس الديموقراطي للمرة الأولى إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024.
وأكد "هل اتخذت القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار" مؤكداً في الوقت ذاته أن "هذه هي نيتي" راهنا.
منذ انتخابه في نوفمبر 2020 تحدث بايدن مرات عدة عن انتخابات 2024 مشددا على أنه سيختار مجددا نائبته كامالا هاريس للمنصب نفسه. في المقابل، يدرس سلفه دونالد ترامب مليا فكرة الترشح لولاية جديدة.
ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر. وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها وفي السادسة والثمانين في نهايتها.