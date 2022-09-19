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بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
19 سبتمبر 2022 13:49

 بدأت قبل قليل مراسم الجنازة الرسمية للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن عمر 96 عاما.

وانطلق موكب نعش الملكة إليزابيث إلى كنيسة وستمنستر أبي لإقامة الجنازة.

  • بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث


وستقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، الاثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى 10 أيام.

وتودع المملكة المتحدة والعالم الاثنين إليزابيث الثانية خلال مراسم جنازة مهيبة في لندن يحضره عدد من زعماء العالم، مثل الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو ووانغ كيشان، نائب رئيس الصين. تكريما لملكة كرست سنين عهدها السبعين لإشراق التاج البريطاني.

ويمثل يوم الاثنين وهو عطلة رسمية في المملكة المتحدة، أكبر تحد أمني لشرطة لندن في تاريخها.

 

وتحظى الجنازة الرسمية وهي الأولى التي تشهدها العاصمة البريطانية منذ تشييع ويسنتون تشرشل في 1965، بواحدة من أوسع المتابعات التلفزيونية في التاريخ.

 

وتبث المراسم على شاشات ضخمة في لندن وبرمنغهام وادنبره وكولراين في إيرلندا الشمالية في سبع كاتدرائيات وأكثر من 100 صالة سينما.

 

 

 

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