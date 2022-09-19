محطة مترو باريس تحمل اسم "الملكة إليزابيث" ليوم واحد فقط
محطة مترو باريس تحمل اسم "الملكة إليزابيث" ليوم واحد فقط
19 سبتمبر 2022 14:23
أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في العاصمة الفرنسية أن محطة مترو باريس ستحمل اسم ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في يوم جنازتها. وذكرت الهيئة، اليوم الاثنين، أنه سيتم تغيير اسم محطة جورج الخامس، في شارع الشانزليزيه، إلى إليزابيث الثانية لمدة يوم واحد. وكشفت الشركة عن لافتة تحمل الاسم المؤقت على هيئة صورة. وكتبت عليها تواريخ المحطات المهمة في حياة الملكة الراحلة. وأعلنت الهيئة أنها ستعرض الاسم الفعلي للمحطة في كل إشارة من أجل تجنيب الركاب حدوث التباس.