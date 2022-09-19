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ألمانيا تنكس الأعلام حداداً على وفاة الملكة إليزابيث

ألمانيا تنكس الأعلام حداداً على وفاة الملكة إليزابيث
19 سبتمبر 2022 12:10

تنكس ألمانيا الأعلام اليوم الاثنين، بالتزامن مع مراسم الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وأصدرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أمرا بتنكيس الأعلام في جميع الهيئات الاتحادية، حسبما أعلنت وزارتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم. 

وأرفقت الوزارة التغريدة بهاشتاج #RestInPeace (ارقدي في سلام). كما أمرت العديد من الولايات الألمانية بتنكيس الأعلام في هيئات الولايات والعديد من إدارات المدن.

وتوفيت الملكة قبل حوالي أسبوع ونصف. وسيشارك رؤساء دول وحكومات وملوك وشخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم في مراسم الجنازة في لندن اليوم، ثم سيُجرى نقل التابوت عبر المدينة إلى وندسور، حيث ستدفن الملكة مساء. 

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المصدر: وكالات
ألمانيا
الملكة إليزابيث
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