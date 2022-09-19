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إعصار نانمادول يجتاح اليابان ويعطل الحركة

إعصار نانمادول يجتاح اليابان ويعطل الحركة
19 سبتمبر 2022 10:05

اجتاح إعصار نانمادول غرب اليابان متسبباً في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية اليوم الاثنين، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل عمل القطارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 300 ألف منزل.

وحذرت السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مع تحرك الإعصار الرابع عشر هذا الموسم نحو شرق اليابان.

  • إعصار نانمادول يجتاح اليابان ويعطل الحركة


وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 400 مليمتر في منطقة توكاي بوسط اليابان، معقل الصناعة باليابان، على مدار الأربع والعشرين ساعة القادمة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن شركة كيوشو للسكك الحديدية، التي تدير القطارات التي تخدم جزيرة كيوشو الواقعة غرب اليابان، قولها إنها أوقفت عملياتها طوال اليوم الاثنين بينما ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية نحو 800 رحلة اليوم.

وقالت وزارة التجارة إن الكهرباء انقطعت عن نحو 340 ألف منزل، معظمها في كيوشو، حتى صباح اليوم الاثنين.

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