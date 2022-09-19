زيلينسكي يتعهد باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية في بلاده، بفضل استمرار نجاح الهجوم العسكري المضاد.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور: «ربما يبدو لشخص ما أنه بعد سلسلة من الانتصارات أن هناك بعض الهدوء»، مضيفا أن هذا كان في الواقع «استعدادا» لاستعادة المدن الرئيسية ماريوبول وميليتوبول وخيرسون، المرحلة التالية من الهجوم المضاد.
وأعلن الجيش الأوكراني أنه عبر بنجاح نهر أوسكيل في وقت سابق يوم الأحد، وأقام بذلك رأس جسر حيوي على ضفته اليسرى. وأظهر مقطع فيديو دبابة تعبر النهر وقابلها جنود أوكرانيون على الضفة الأخرى.
وتقدمت القوات الأوكرانية إلى نهر أوسكيل في وقت سابق من هذا الشهر، لكن القوات الروسية صدت حتى الآن عدة محاولات أوكرانية لعبور النهر.
واستعادت كييف أكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في جميع أنحاء جنوب وشرق أوكرانيا منذ أوائل سبتمبر الجاري، على الرغم من أن القوات الروسية تواصل قصف البلدات في منطقة خاركيف بعد انسحابها قبل أسبوع، حسبما قال حاكم المنطقة أوليه سينجوبوف عبر تلجرام.
وأكد تحليل نشرته وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا كثفت بشكل كبير من استهداف البنية التحتية المدنية مستخدمة في ذلك صواريخ بعيدة المدى طوال الأسبوع الماضي.