الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا

الرئيس الأميركي
19 سبتمبر 2022 07:06

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أذيعت مساء الأحد.

وقال بايدن في المقابلة التي تم تسجيلها يوم الخميس «الجائحة انتهت، ولا نزال نواجه مشكلة مع كوفيد». وتابع الرئيس الأميركي: «إذا لاحظتم، لا أحد يرتدي الكمامات. يبدو أن الجميع في حالة جيدة.ولذا أعتقد أنه يتغير، وأعتقد أن هذا مثال رائع على ذلك».

يشار إلى أن بايدن نفسه كانت نتيجة إصابته بفيروس كورونا إيجابية في شهر يوليو الماضي وخضع للعلاج. وفي نهاية شهر أغسطس، أصيبت زوجته جيل أيضا بالفيرورس.

جدير بالذكر أن الفيروس لا يزال يتسبب في وفاة ما معدله 390 شخصا يوميا في الولايات المتحدة نتيجة لمضاعفات بعد أن ثبتت إصابتهم بكوفيد.19- ووافقت الولايات المتحدة مؤخرا على استخدام لقاحين جديدين تم تعديلهما من أجل متحور أوميكرون السائد.

أخبار ذات صلة
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الإمارات
الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا من الملقحين
المصدر: د ب أ
جو بايدن
جائحة كورونا
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©