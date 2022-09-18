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عربي ودولي

حملة شعبية لدعم «القاعدة الدستورية» في ليبيا

وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء وسط طرابلس (أرشيفية)
19 سبتمبر 2022 02:21

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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شرعت بعض القوى الوطنية الليبية في جمع توقيعات الليبيين على «القاعدة الدستورية» التي وضعتها خلال مؤتمر «المسار الدستوري» الذي احتضنته العاصمة طرابلس مطلع أغسطس الماضي، والتي تمت إحالة نسخة منها إلى رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة ورئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمجلس الرئاسي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر «المسار الدستوري» علي الهلالي، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، أن «عدداً كبيراً من الليبيين رحبوا بهذه الخطوة المتقدمة والمشروع الوطني الذي سيسهم في سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإعادة بناء البلاد والحفاظ على وحدتها وسيادتها ولحمتها الاجتماعية»، مشيراً إلى أن المؤتمر الذي عقد في طرابلس جاء استجابة لنداءات وطنية من أجل الخروج من حالة الجمود السياسي والعبور بليبيا إلى بر الأمان.
وفي سياق آخر، نظم المجلس الرئاسي الليبي، أمس، في بنغازي حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون والمجتمع في جامعة بنغازي، وفقاً لبيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وافتتح حلقة النقاش، بحسب بيان للمجلس، رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير، الذي أكد أن «مشروع قانون المصالحة الوطنية محل النقاش سيساهم  في إصلاح ذات البين خلال هذه المرحلة التي تعيشها ليبيا، باعتماده على الخبرات الوطنية المتخصصة في المجال القانوني، والذي يهدف بالوصول بليبيا إلى الاستقرار».
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية لمشروع القانون، الدكتور الكوني عبودة، أن الاجتماع
 يهدف لمناقشة المشروع الذي أعده  المختصين في المجال القانوني، من أكاديميين، وقضاة، لمحاولة المواءمة بين أحكام المشروع، من الواقع المحلي والمعايير الدولية، لوضعه في إطار المشاركة المجتمعية؛ بهدف الوصول إلى توافق حوله، والاستفادة من كل الملاحظات، التي تثار في حلقة النقاش لبلورتها والاستفادة منها».
وأوضح المجلس الرئاسي الليبي أن الحلقة النقاشية اتسمت بالحوار الجاد والفاعل حول مشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء دولة القانون والسلام من خلال آليات عدالة انتقالية، رسمية ومجتمعية، تراعي قيم المجتمع الليبي، لتعزيز السلم الأهلي.
ويسعى المجلس الرئاسي الليبي لتسمية أعضاء لجنة المصالحة الوطنية التي ستتولى عملية إطلاق مشروع المصالحة بشكل رسمي تحت رعاية المجلس الرئاسي.
 ويُعد هذا المشروع أحد أبرز الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي من الأمم المتحدة وملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

ليبيا
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