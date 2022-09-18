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التحالف: تعنت «الحوثي» أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب

التحالف: تعنت «الحوثي» أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب
19 سبتمبر 2022 02:21

الرياض (الاتحاد)

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الحوثي.. مراوغة وانتهاكات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في المحادثات التي جرت بالعاصمة الأردنية عمّان مؤخراً أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: «تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب». وأضاف: «عرضنا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم نجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة، الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية». وأردف: «نبذل المساعي الحثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى وجمع شمل العائلات»، مشيراً إلى أن «تعنت الحوثيين بملف الأسرى يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية».
وأكد العميد المالكي أن «ملف الأسرى محل اهتمام وأولوية القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف».

اليمن
الحوثيين
السعودية
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