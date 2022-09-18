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شيخ الأزهر: الإرهاب والإسلام خصمان لدودان وضدان لا يجتمعان

شيخ الأزهر: الإرهاب والإسلام خصمان لدودان وضدان لا يجتمعان
19 سبتمبر 2022 02:21

أستانا (وام)

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شيخ الازهر: الإرهاب والإسلام خصمان لدودان وضدان لا يجتمعان

أكد فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن ما يروج له بين الشباب من أن الأديان سبب الحروب، وأن التحرر من الدين هو الضامن للسلام بين الشعوب، مقولة كاذبة، وفِرْية يدفع العالم ثمن تصديقها الآن، من حروب ورعب وخوف من المجهول.
واستنكر الطيب في كلمة له أمام المصلين في المسجد الكبير «نور سلطان» بكازاخستان، بحضور الرئيس الكازاخي السابق، نور سلطان نزارباييف، وعدد من القيادات الدينية، اقتران بعض الحروب على مر التاريخ باسم الدين، وإراقتها لدماء الناس تحت لافتته، مؤكدًا أن الدين لم يُبِحْ قتل الأنفس وسفك الدماء، وأن ما حدث إنما هو اختطاف لراية الدين لتحقيق أغراض هابطة يرفضها الدين نفسه وينكرها أشد الإنكار.
وأكَّد الإمام الأكبر على أن الإسلام لم يكن دين عنف أو إرهاب، موضحًا أن الإرهاب والإسلام خصمان لدودان، وضدان لا يجتمعان، بدليل أن عدد ضحايا هذا الإرهاب من المسلمين يفوق عدد ضحاياه من غير المسلمين عشرات المرات.
وفي سياق آخر، أهدى الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان، الدكتور أحمد الطيب، زي «الشابان التقليدي».
وقام مفتي كازاخستان بوضع زي «الشابان» على كتف شيخ الأزهر معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخي لزيارة فضيلة الإمام الأكبر وسعادتهم بها وحرصهم على التواجد في هذا الجامع الكبير للاستماع لكلمته.
يذكر أن منح زي «الشابان» عادة قديمة للشعب الكازاخي وهو، يهدى للأشخاص ذوي التأثير القوي والمكانة المرموقة، ودليل على أعلى درجات الاحترام والتقدير بين الكازاخيين، وهو من أكثر الملابس الوطنية أهمية وقيمة في الثقافة الكازاخية.

شيخ الأزهر
الإرهاب
أحمد الطيب
مجلس حكماء المسلمين
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