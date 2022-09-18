اتفاق مرتقب على قرض بين تونس و«النقد الدولي»

شعبان بلال (تونس، القاهرة)



توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أمس، أن تتوصل بلاده لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، خلال الأسابيع المقبلة.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

وقال العباسي، إن «قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض»، مرجحاً أن تكون قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة.

ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسة في البلاد، الأسبوع الماضي اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، وأكد الأخير موافقة صندوق النقد على الاتفاق، وهو ما من شأنه تسريع المحادثات.

قروض محتملة

وأكد العباسي أن اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق، مضيفاً أنه «سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة».

وذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع الصندوق.

وتوقع خبراء ومحللون أن يساهم القرض في حل مؤقت وإنعاش الميزانية، لكن مع ضرورة وجود حلول مستدامة عبر الجهود الوطنية الخالصة.

وأكد منجي حرباوي المتحدث باسم «حزب نداء تونس»، أن البلاد تُعاني أزمة اقتصادية عميقة منذ ما قبل عام 2010، زادتها تراكمات السنوات العشر الأخيرة، لأنه لم يتم الذهاب خلالها إلى حلول مباشرة.

وأضاف حرباوي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الأزمة ليست اقتصادية فقط ولكنها مركبة، تمر بها المالية العمومية وميزانية الدولة، وهي ناتجة عن سوء الحوكمة لتخلف المنظومة الإدارية والجبائية، موضحاً أن التركيز المفرط على القرض الذي يتم التفاوض من أجله مع صندوق النقد الدولي في غير محله، لأنه لا يحل المشكلة وربما يزيدها.

وأشار حرباوي إلى أن هذا القرض قد يُنعش الاقتصاد التونسي والميزانية، لكنه تأجيل للحل الناجع وتعميق للأزمة، لأنه حل ظرفي وليس الأمثل ويفرض شروطاً مجحفة وغير واقعية لا تتماشي مع الوضع الاجتماعي والتركيبة السكانية للتونسيين الذين لا يقبلون التخلي عن منظومة الدعم التي عاشوا بها طيلة أكثر من 70 سنة.

وذكر متحدث «نداء تونس» أن هذه الشروط قد تزيد من تعميق الأزمة، لكن القرض قد يكون جرعة لإنعاش المالية العمومية وميزانية الدولة، مؤكداً أن الحل الأمثل لابد أن يكون وطنياً خالصاً.

ويشير خبراء تونسيون إلى أن السنوات العشر التي سيطر فيها «الإخوان» على الحكم، ممثلين في حركة «النهضة»، أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالسلب، لذلك فإن مسار الرئيس قيس سعيد نحو «الجمهورية الجديدة» يحتاج إلى قرارات وطنية تنعش الاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن «قرض صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يكون المصدر الكافي لحل أزمة الاقتصاد، خاصة أن مستوى المديونية والدين العمومي وصلت إلى 139 مليار دولار، وأن قيمة القرض البالغة 4 مليارات دولار مجرد جرعة للحد من عجز ميزانية الدولة وتمكين الاقتصاد لدفع الاستثمار العمومي الذي من شأنه أن يحرك الاستثمار الخاص». وأوضح ثابت لـ«الاتحاد» أن القرض إجراء أولي له مفعول يجعل تونس موضوع ثقة في الأسواق المالية والمنظومة البنكية العالمية، لافتاً إلى أن صندوق النقد لا يمنح تونس فقط القرض لكنه يمنحها أيضاً صورة إيجابية في الأسواق المالية والبنوك العالمية للحصول على قروض أخرى بنسب معقولة. والقرض ليس العامل الوحيد لخروج تونس من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن أيضاً لابد من توافر الإرادة والثقة التي يكون فيها الشعب التونسي هو العنصر الأساس مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل، حسبما يؤكد المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون.