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مصر تدعو إلى نبذ الخلافات والفتن التي تستهدف طمس الهوية العربية

مصر تدعو إلى نبذ الخلافات والفتن التي تستهدف طمس الهوية العربية
19 سبتمبر 2022 02:21

القاهرة (الاتحاد)

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى إعلاء المصالح القومية ونبذ الخلافات والفتن التي يستهدف مشعلوها طمس الهوية العربية والعبث بمقدرات الشعوب. 
جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس المصري ويستمر حتى الـ 25 من سبتمبر الجاري بالقاهرة. 
وقال إن «التحديات والمتغيرات المتلاحقة على المستوى الدولي تستدعيان من الأمة العربية التي تمر بتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية إعطاء العمل العربي المشترك أولوية ليكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار في بناء المستقبل والحفاظ على التراث والماضي العريق». 
وأضاف الوزير شحاتة أن «الأوضاع الجديدة تستدعي وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقي وواقعي لجميع المتغيرات الحالية على المستوى الدولي والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار». وأكد «أهمية الأخذ بزمام المبادرة نحو قطع الطريق على الطامعين والعابثين بمقدراتنا، وذلك من خلال تحديد أهداف واقعية قابلة للتنفيذ وفقاً لبرامج زمنية محددة وواضحة».

مصر
عبدالفتاح السيسي
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