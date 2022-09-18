الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأزمة الأوكرانية تتصدر أجندة قادة العالم في الأمم المتحدة

الأزمة الأوكرانية تتصدر أجندة قادة العالم في الأمم المتحدة
19 سبتمبر 2022 02:21

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تستبعد عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي
أوكرانيا تسحب جنودها من البعثة الأممية في الكونجو

يركز زعماء العالم على الأزمة الأوكرانية وأزمة الغذاء العالمية، التي تفاقمت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا، عندما يجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك  الأسبوع الجاري، في تجمع من غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم نحو إنهاء الصراع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً والذي يبدأ يوم الثلاثاء: «سيكون من السذاجة الاعتقاد بأننا قريبون من إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.. فرص التوصل إلى اتفاق سلام ضئيلة في الوقت الحاضر».
ومن المرجح أن تظهر الانقسامات الجيوسياسية، التي زادت حدتها بسبب الأزمة المستمرة منذ سبعة أشهر، بشكل كامل مع تنافس الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين مع روسيا على النفوذ الدبلوماسي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: «أبدت دول أخرى قلقها من أنه مع تركيزنا على أوكرانيا لا نولي اهتماماً لما يحدث في أزمات أخرى حول العالم».
وقالت للصحفيين: «ليست هذه هي الحقيقة»، مضيفة أنه على الرغم من أن أوكرانيا ستحتل مكاناً بارزاً، «فإنها لن تكون القضية الوحيدة التي نناقشها».
وقال جوتيريش، إن الخلافات الجيوسياسية «أوسع مما كانت عليه منذ الحرب الباردة على الأقل». وحذر من أنها «تشل تصدي العالم للتحديات المثيرة التي نواجهها»، مشيراً إلى الحرب والمناخ والفقر والجوع وعدم المساواة.
وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للحبوب والأسمدة، وأنحت الأمم المتحدة باللوم على الأزمة في تفاقم أزمة الغذاء التي أججها بالفعل تغير المناخ وجائحة «كوفيد - 19».
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة قمة للأمن الغذائي مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، على هامش اجتماع الأمم المتحدة، إلى جانب اجتماع وزاري لخطة العمل العالمية بشأن فيروس كورونا، ومؤتمر لتجديد موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

أوكرانيا
روسيا
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
تحذير من مشكلة خطيرة في «آيفون14»
الاقتصادي
تحذير من مشكلة خطيرة في «آيفون14»
اليوم 07:41
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©