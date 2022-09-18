100 قتيل في المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان

بشكك (وكالات)

أفادت كل من قرغيزستان وطاجيكستان، أمس، بأن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الصراع الحدودي بينهما ارتفع إلى نحو 100، بينما يصمد وقف هش لإطلاق النار بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى لليوم الثاني.

واشتبكت قوات من الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين بسبب نزاع حدودي في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر، وتبادلتا الاتهامات باستخدام الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية قريبة.

وتعود قضايا الحدود في آسيا الوسطى بدرجة كبيرة إلى العصر السوفييتي، عندما جرى تقسيم المنطقة بين جماعات تقع المناطق السكنية التابعة لها وسط مناطق عرقيات أخرى في الغالب.

وقالت قرغيزستان، أمس، إن 13 شخصاً آخرين لقوا حتفهم جراء القتال، إضافة إلى 46 أعلنت عنهم في وقت سابق. كما أفادت الجمهورية السوفييتية السابقة بوقوع 102 مصاب.

وكانت قرغيزستان قالت في وقت سابق إنها أجلت 137 ألفاً تقريباً من منطقة الصراع. وأعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، يوم حداد على الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام في قرغيزستان، التي وصفت الصراع بأنه «غزو»، أمس، أن بعض الذين أُجلوا بدأوا بالفعل في العودة إلى منازلهم.

كما أفادت طاجيكستان بسقوط ضحايا أمس، قائلة إن 35 شخصاً لقوا حتفهم. ولم تبلغ عن أي عمليات إجلاء جماعي من المنطقة.

واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار في 16 سبتمبر، وصمد الاتفاق منذ ذلك الحين إلى حدّ بعيد، على الرغم مما قيل عن وقوع عدد من عمليات القصف بعده. وقالت وزارة الخارجية الطاجيكية، إن قرغيزستان تواصل حملة إعلامية مناهضة لها.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفياً مع الرئيس القرغيزي صادر جباروف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان أمس.

وقال مكتب بوتين، في بيان، إن بوتين حث الجانبين على منع المزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات لحل الموقف «بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية فحسب وفي أسرع وقت ممكن» وعرض المساعدة.