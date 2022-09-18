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مقتل العشرات جراء أمطار موسمية في الهند ونيبال

مقتل العشرات جراء أمطار موسمية في الهند ونيبال
19 سبتمبر 2022 02:21

كاتماندو (وكالات) 

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قضى نحو خمسين شخصاً بسبب أمطار موسمية قوية وانزلاقات أرضية في الهند ونيبال، خلال الأيام الماضية، حسبما أكدت السلطات أمس.
وفي غرب النيبال، قتل 22 شخصاً، على الأقل، بانزلاقات تربة طمرت نحو مئة منزل يوم الجمعة الماضي، حسبما أكد المسؤول في الشرطة نارايان دانغي.
وأُصيب 11 شخصاً بجروح نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بمروحية عسكرية.
وقال دانغي: «لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن شخص مفقود».
وتجري عملية إغاثة ضخمة. ويعمل عناصر في الشرطة والجيش على إزالة الركام، وتوزيع الأغذية والخيم والملابس.
وفي الجهة الأخرى من الحدود، في ولاية أوتار براديش الهندية، أدت أمطار غزيرة إلى مقتل 26 شخصاً منذ الجمعة، بحسب السلطات.
ومن بين الضحايا 9 عمال قضوا بانهيار حائط قيد الإنشاء في لوكناو عاصمة الولاية، حسبما أكد بيان للحكومة.
وتشكل الأمطار الموسمية 70 إلى 80 في المئة من الأمطار السنوية في جنوب آسيا، لكنها تؤدي إلى وفيات ودمار.
وقتل نحو ألف و400 شخص في باكستان في الأسابيع الأخيرة جراء الأمطار والفيضانات.
ومن الصعب التنبؤ بهطول الأمطار، لكن يعتقد العلماء أن تغيّر المناخ يجعل الأمطار الموسمية أقوى ويزيد من عدم انتظامها.

الهند
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