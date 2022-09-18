الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

94 قتيلاً في مواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان

أرشيفية
18 سبتمبر 2022 22:53

قتل 94 شخصا على الأقل هذا الأسبوع خلال مواجهات حدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان كما أعلن الطرفان الأحد، في أسوأ موجة عنف منذ سنوات بين البلدين اللذين أعلنا هدنة هشة.
وأعلنت بشكيك أن الوضع على حدود هاتين الجمهوريتين السوفياتيين السابقتين في آسيا الوسطى والمتنازع عليها، كان هادئا خلال النهار وذلك بعد توقيع اتفاق طارئ لوقف إطلاق النار الجمعة.
ونشرت الخارجية الطاجيكية الأحد على فيسبوك حصيلة أولية مفصلة من جهتها أشارت إلى 35 قتيلا و25 جريحا في معارك وقعت بين الأربعاء والجمعة، مؤكدة أن معظم القتلى من المدنيين.
وأفاد المصدر نفسه أن الجيش القرغيزي قتل خصوصا 12 شخصا في ضربة لطائرة مسيرة استهدفت مسجدا، فيما قتل ستة آخرون في هجوم آخر لمسيرة على مدرسة وسبعة إضافيين في إطلاق نار على سيارة إسعاف.
ولم تتمكن فرانس برس من تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل في بلد مغلق على الصحافيين.
من جانبها، وفي آخر حصيلة لها أعلنت وزارة الصحة القرغيزية مقتل 59 شخصا في منطقة باتكين الواقعة في جنوب غرب البلاد والمحاذية لطاجيكستان.
وأفادت بشكيك أيضا أن 144 شخصا أصيبوا بجروح، فيما أكد وزير الحالات الطارئة بوبيك أجيكيب الأحد أن أربعة جنود قرغيز اعتبروا مفقودين.
وأعلن رئيس قرغيزستان صدير جاباروف يوم حداد وطني الاثنين.
وهي حصيلة بشرية عالية جدا خلال معارك حدودية، منذ استقلال هذين البلدين في 1991.

أخبار ذات صلة
100 قتيل في المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان
81 قتيلاً في المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان
المصدر: وكالات
قرغيزستان
طاجيكستان
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
تحذير من مشكلة خطيرة في «آيفون14»
الاقتصادي
تحذير من مشكلة خطيرة في «آيفون14»
اليوم 07:41
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©