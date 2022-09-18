94 قتيلاً في مواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان

قتل 94 شخصا على الأقل هذا الأسبوع خلال مواجهات حدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان كما أعلن الطرفان الأحد، في أسوأ موجة عنف منذ سنوات بين البلدين اللذين أعلنا هدنة هشة. وأعلنت بشكيك أن الوضع على حدود هاتين الجمهوريتين السوفياتيين السابقتين في آسيا الوسطى والمتنازع عليها، كان هادئا خلال النهار وذلك بعد توقيع اتفاق طارئ لوقف إطلاق النار الجمعة. ونشرت الخارجية الطاجيكية الأحد على فيسبوك حصيلة أولية مفصلة من جهتها أشارت إلى 35 قتيلا و25 جريحا في معارك وقعت بين الأربعاء والجمعة، مؤكدة أن معظم القتلى من المدنيين. وأفاد المصدر نفسه أن الجيش القرغيزي قتل خصوصا 12 شخصا في ضربة لطائرة مسيرة استهدفت مسجدا، فيما قتل ستة آخرون في هجوم آخر لمسيرة على مدرسة وسبعة إضافيين في إطلاق نار على سيارة إسعاف. ولم تتمكن فرانس برس من تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل في بلد مغلق على الصحافيين. من جانبها، وفي آخر حصيلة لها أعلنت وزارة الصحة القرغيزية مقتل 59 شخصا في منطقة باتكين الواقعة في جنوب غرب البلاد والمحاذية لطاجيكستان. وأفادت بشكيك أيضا أن 144 شخصا أصيبوا بجروح، فيما أكد وزير الحالات الطارئة بوبيك أجيكيب الأحد أن أربعة جنود قرغيز اعتبروا مفقودين. وأعلن رئيس قرغيزستان صدير جاباروف يوم حداد وطني الاثنين. وهي حصيلة بشرية عالية جدا خلال معارك حدودية، منذ استقلال هذين البلدين في 1991.