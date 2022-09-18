أوكرانيا تسحب جنودها من البعثة الأممية في الكونجو

سحبت أوكرانيا جنودها المتواجدين في صفوف بعثة تحقيق الاستقرار الأممية في جمهورية الكونجو الديمقراطية «مونسكو»، بسبب الأزمة على أراضيها.
وأفاد بيان صادر عن «مونسكو»، أمس، إن «القوات الأوكرانية المتواجدة في بنيتها، غادرت الكونجو، الجمعة، بناء على طلب من كييف قدمته منذ مارس الفائت، بسبب الأزمة التي تشهدها».
ونقل البيان عن قائد «مونسكو»، الجنرال ماركوس كوستاغ، إعرابه عن شكره للقوات الأوكرانية العاملة معهم، إزاء الخدمات التي قدموها طيلة الأعوام الـ 10 الماضية. يُذكر أن «مونسكو» كانت تضم أكثر من 250 جنديا أوكرانياً، تم سحبهم مع معداتهم.