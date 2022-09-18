بايدن يلقي نظرة الوداع على الملكة إليزابيث

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد نظرة الوداع على الملكة إليزابيث من شرفة تطل على نعش ملكة بريطانيا الراحلة، وذلك عشية جنازتها الرسمية. وانضم بايدن لعشرات الشخصيات البارزة وأفراد العائلات المالكة من جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين الذين وصلوا إلى لندن لحضور الجنازة غدا الاثنين. وتدفق مئات الآلاف على لندن لتوديع أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، والتي توفيت في الثامن من هذا الشهر عن 96 عاما. وقال بايدن بعد أن وقع في كتاب تعزية "إلى كل شعب إنجلترا، إلى كل الناس في المملكة المتحدة، قلوبنا معكم". وأضاف "كنتم محظوظون بوجودها لمدة 70 عاما، مثلما كنا جميعا". وذكر أنه قدم التعازي لوريثها الملك تشارلز، وأبلغه بأن الملكة "ستكون معه في كل خطوة على الطريق، في كل دقيقة، في كل لحظة وهذا مبعث اطمئنان". وسُجي جثمان إليزابيث رسميا في قاعة وستمنستر التاريخية منذ يوم الأربعاء ويتدفق الناس بشكل متواصل من جميع أطياف الشعب ومن كل أنحاء بريطانيا والعالم لإلقاء نظرة أخيرة على الملكة في نعشها. وانضم الرئيس الأمريكي لاحقا إلى الملك تشارلز وغيره من زعماء العالم في حفل استقبال قبل الجنازة الرسمية الكبرى.