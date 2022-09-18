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جنوب أفريقيا تشهد انقطاعاً حاداً للتيار الكهربائي

جنوب أفريقيا تشهد انقطاعاً حاداً للتيار الكهربائي
18 سبتمبر 2022 20:46

تشهد جنوب أفريقيا مجدداً انقطاعاً حاداً في التيار الكهربائي بسبب فشل المنشآت القديمة وسوء الصيانة، وفق ما قالت شركة «إسكوم» العامة الأحد. وتُعدّ جنوب أفريقيا أول قوة صناعية في القارة، وتضم نحو 60 مليون نسمة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة «إسكوم» اندريه دو رويتر اعتذاراً بسبب الانقطاعات الحادة والمتكررة في مؤتمر صحفي، معلناً عن «مستوى عالٍ من التقنين هذا الأسبوع».

في مقياس من ثمانية مستويات ممكنة من التقنين، بلغت البلاد المرحلة السادسة الحرجة. ويرتب ذلك على السكان والشركات تحمّل انقطاعات يومية لساعات عدة.

بلغت البلاد المرحلة السادسة من التقنين في يونيو في فترة الشتاء الجنوبي مع زيادة في استهلاك الطاقة وضغط كبير على الإنتاج.

وعادة ما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة مع حلول الربيع ابتداءً من سبتمبر إلى انخفاض في الاستهلاك، لا سيما مع توقف استخدام وسائل التدفئة.

وتستفيد «إسكوم» من هذه الفترة لإغلاق وحدات إنتاج بهدف إجراء أعمال صيانة. لكن عدداً كبيراً من الأعطال في المنشآت بلغ 45 في غضون سبعة أيام أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء.

وقال جان أوبيرهولزر مدير التشغيل في «إسكوم» «سيظل المستوى السادس من التقنين سارياً حتى تعاود وحدات التوليد العمل بشكل كافٍ».

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المصدر: وكالات
أفريقيا
جنوب أفريقيا
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