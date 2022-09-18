بوتين يحذر الغرب من استخدام وسائل غير تقليدية

حذر الرئيس فلاديمير بوتن من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية مثل الأسلحة النووية أو الكيماوية الصغيرة.
من جهته، حث الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية التكتيكية في أعقاب النكسات في أوكرانيا وذلك في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس نيوز) تُبث اليوم الأحد.ورفض مسؤولو الحكومة الروسية إشارات الغرب إلى أن موسكو ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا ولكن ذلك ما زال يمثل قلقا للبعض في الغرب.