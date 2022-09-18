زلزال قوي يهز تايوان وانهيار مبنى

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأحد، بأن زلزالاً قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة، مما أدى إلى خروج عربات قطار عن القضبان وانهيار مبنى يضم متجراً وتقطع السبل بالمئات على طرق جبلية. وذكر مكتب الأرصاد أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة تايتونج، وجاء بعد هزة بلغت قوتها 6.4 مساء أمس السبت في ذات المنطقة، لكنها لم تسفر عن إصابات. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال عند 7.2 درجة وأن مركزه على عمق عشرة كيلومترات. وقالت إدارة الإطفاء التايوانية إنه تم إنقاذ أربعة أشخاص كانوا محاصرين في مبنى يضم متجراً للبقالة انهار في يولي، كما تم إنقاذ ثلاثة أشخاص سقطت سيارتهم من على جسر لحقت به أضرار ونُقلوا إلى أحد المستشفيات. وذكرت هيئة السكك الحديدية أن ست عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق البلاد بعد انهيار جزء من سقف الرصيف. وقالت إدارة الإطفاء إنه لا توجد إصابات. وأضافت أن أكثر من 600 شخص عالقون بمنطقتي تشايك ولوشيشي الجبليتين بسبب انقطاع الطرق. وأشارت إلى عدم وقوع إصابات هناك وذكرت أن فرق الإنقاذ تعمل على إعادة فتح الطرقات. وأصدر المركز الأميركي للتحذير من أمواج تسونامي تحذيراً في تايوان بعد الزلزال، قبل أن يلغيه في وقت لاحق. كما ألغت وكالة الأرصاد اليابانية تحذيراً سابقاً من وقوع موجات تسونامي في مناطق من أوكيناوا. وأشار مكتب الأرصاد في تايوان إلى أن السكان في أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال، كما اهتزت البنايات لفترة وجيزة في العاصمة تايبه.