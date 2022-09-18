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خيول الملكة تظهر في سباق للمرة الأولى منذ وفاتها

خيول الملكة تظهر في سباق للمرة الأولى منذ وفاتها
18 سبتمبر 2022 18:16

ظهر اثنان من خيول ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في مضمار سباق، اليوم الأحد. وظهر الحصانان مع فرسانهما اللذين ارتديا الحرير الملكي، في أول مشاركة لخيول الملكة في سباق منذ وفاتها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» عن مستشار الملكة الراحلة للسباقات قوله إنها كانت مالكة ومربية غزيرة الإنتاج، وظلت تناقش «حبها للخيول حتى مماتها».

وقال المدرب تشارلي فيلوز، رئيس سباق «هنري سيسيل» المفتوح لنهاية الأسبوع، الذي يشارك فيها الحصانان: «الملكة كانت داعماً كبيراً للسباق البريطاني، وشعرنا أنه من المهم إظهار تقدير مضمار "نيوماركت" للدعم الكبير الذي قدمته الملكة لصناعتنا».

وكان أول فوز للملكة في سباقات الخيل، بعد اعتلائها العرش، في 13 مايو عام 1952، في مضمار «نيوماركت».

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