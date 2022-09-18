الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان

ضرب الإعصار نانمادول مناطق جنوب غرب اليابان مساء الأحد، بينما حضت السلطات ملايين الأشخاص على الاحتماء من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي تترافق مع العاصفة القوية.
وتم تسجيل وصول الإعصار رسمياً قرابة الساعة السابعة مساء (10,00 ت غ) مع تحديد عين الإعصار قرب مدينة كاغوشيما، وفق الأرصاد الجوية اليابانية.
ووصلت سرعة الرياح إلى 234 كيلومتراً في الساعة مع هطول أمطار بمعدل 500 ملم في أقل من 24 ساعة على أجزاء من منطقة كيوشو في جنوب غرب البلاد.
وأمضى ما لا يقل عن 20 ألف شخص ليلتهم في ملاجئ في كاغوشيما وميازاكي، حيث أصدرت الأرصاد اليابانية «تحذيراً خاصاً» يتم اللجوء إليه لتنبيه السكان فقط في حالات مناخية لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وقالت شبكة «أن أتش كي» الرسمية التي تجمع المعلومات من السلطات المحلية، إنه طُلب من أكثر من سبعة ملايين شخص ضرورة النزول إلى الملاجئ أو الاحتماء من العاصفة في مبان قوية. لكن أوامر الإخلاء ليست ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في إقناع السكان بالتوجّه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.
كما سعت السلطات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى إقناع السكان بالمخاوف المرتبطة بالعاصفة.
وجاء في تغريدة نشرها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بعد جلسة للحكومة ناقشت موضوع الإعصار «رجاء ابتعدوا عن الأماكن الخطرة، ورجاء أخلوا منازلكم إذا ما شعرتم بأدنى خطر».