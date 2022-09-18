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روسيا تعلن «القضاء» على مجموعة مسلحة في خيرسون

روسيا تعلن «القضاء» على مجموعة مسلحة في خيرسون
18 سبتمبر 2022 18:02

أكدت سلطات الروسية في خيرسون في جنوب أوكرانيا القضاء على مجموعة مسلحة مساء السبت خلال معارك في وسط المدينة، حيث تنفذ القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً.

وقالت السلطات على تطبيق «تلغرام»: «في وسط خيرسون، اشتبكت وحدات من الجيش الروسي كانت تجري دوريات في شوارع المدينة مع مجموعة مجهولة الهوية».

وأضافت «بعد قتال قصير تم القضاء على المهاجمين»، مؤكدةً عدم إصابة أي جندي روسي أو مدني بجروح. وفي الجانب الأوكراني، نددت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا غومينيوك بـ«استفزاز».

وقالت في حديث لشبكة التلفزيون الأوكرانية صباح الأحد «القصف والتفجيرات أمس في خيرسون استفزاز من روسيا».

وأضافت «حذرنا من أن استفزازات ستحصل بين 17 و20 سبتمبر، هدفها تلطيخ صورة القوات المسلحة الأوكرانية».

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المصدر: وكالات
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