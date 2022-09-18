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فاوتشي يحذر من المواقف المناهضة للقاحات
فاوتشي يحذر من المواقف المناهضة للقاحات
18 سبتمبر 2022 17:48
حذر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من أن الرفض واسع النطاق لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد19-، ربما يقوض الجهود المبذولة لتحصين الأطفال، واحتواء تفشي المرض في المستقبل.
وقال فاوتشي إن المواقف الرافضة للقاحات «قد تتسع وتصبح موقفاً سلبياً تجاه تطعيمات الأطفال»، وفق وكالة «بلومبرج» للأنباء.
وأضاف:«إذا تراجعت عن استخدام اللقاحات ضد أمراض الطفولة الشائعة التي يمكن الوقاية منها، فسينتهي الأمر بتفشي الأمراض التي يمكن تجنبها وغير الضرورية».
وتابع فاوتشي أن الانقسامات السياسية بشأن الصحة العامة في الولايات المتحدة تضر بجهود مكافحة الوباء، في ظل إخفاق بعض الولايات في تشجيع التطعيمات وتراجع الكونجرس عن التمويل.
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