الإثنين 19 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بريطانيا تحذر من تصعيد روسي على البنية التحتية بأوكرانيا

بريطانيا تحذر من تصعيد روسي على البنية التحتية بأوكرانيا
18 سبتمبر 2022 17:30

قالت بريطانيا، اليوم الأحد، إن روسيا وسعت ضرباتها على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا الأسبوع الماضي ومن المرجح أن توسع نطاق أهدافها أكثر، فيما حاول أوكرانيون عائدون إلى المناطق التي انسحبت منها القوات الروسية العثور على جثث ذويهم.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر إن روسيا أطلقت عدة آلاف من الصواريخ بعيدة المدى على أوكرانيا منذ بدء الهجوم.
وأضافت الوزارة في تغريدة: «مع هذا، زادت روسيا في الأيام السبعة الماضية استهدافها للبنية التحتية المدنية حتى عندما لا يكون هناك على الأرجح أي تأثير فوري».
وأشارت إلى أن الضربات أصابت أهدافاً منها شبكة كهرباء وسد.
وقالت الوزارة: «في الوقت الذي تواجه فيه انتكاسات على الخطوط الأمامية، من المحتمل أن تكون روسيا قد وسعت نطاق المواقع التي تستعد لضربها في محاولة لإضعاف معنويات الشعب والحكومة في أوكرانيا مباشرة».

أخبار ذات صلة
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
أوكرانيا تستبعد عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي
المصدر: وكالات
روسيا
بريطانيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
الإمارات
محمد بن راشد: نعتز بعلاقات الصداقة التاريخية مع بريطانيا
18 سبتمبر 2022
الملك تشارلز جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته
عربي ودولي
الملك تشارلز يوجه بياناً لبريطانيا والعالم.. قبيل الجنازة
اليوم 07:28
أشخاص يسيرون على جسر نهر هان في أوائل أيام الخريف في سيول
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتأهب مع اقتراب إعصار نانمادول
اليوم 07:17
الرئيس الأميركي
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يعلن نهاية جائحة كورونا
اليوم 07:06
خلال تقديم المساعدات بالسودان (من المصدر)
الإمارات
توزيع مساعدات لمتضرري الفيضانات في الخرطوم
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©