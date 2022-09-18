ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات بين قرغيزستان وطاجيكستان إلى 36
أرشيفية
18 سبتمبر 2022 16:56
أعلنت وزارة الصحة في قرغيزستان، الأحد، أن 36 شخصاً على الأقل قتلوا في المواجهات الحدودية الأخيرة مع طاجيكستان، في حصيلة جديدة لضحايا آخر موجة عنف بين البلدين الجارين في آسيا الوسطى. وقالت إن «العدد الإجمالي للقتلى نتيجة النزاع المسلح في منطقة باتكين (في قرغيزستان) بلغ 36»، بينما أصيب 139 شخصاً بجروح. وبلغت الحصيلة السابقة الصادرة عن الوزارة 24 قتيلاً. بدورها، أفادت وزارة الداخلية في طاجيكستان السبت بأن مدنيين قتلوا في المواجهات لكن من دون إعلان أي حصيلة. والبلدان منضويان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، لكن عادة ما تُسجّل اشتباكات بينهما. واتفق الطرفان على وقف إطلاق النار الجمعة لكنهما تبادلا الاتهامات بخرقه. وبعد تجدّد المواجهات السبت، مرّت الليلة «بهدوء ومن دون حوادث»، وفق ما ذكرت سلطات الحدود القرغيزية صباح الأحد.