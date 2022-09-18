بايدن: ردنا يعتمد على حجم أفعال روسيا في أوكرانيا

حث الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية التكتيكية في أعقاب النكسات في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس نيوز) تُبث اليوم الأحد.وقال بايدن في مقطع من المقابلة بثته شبكة (سي.بي. إس): إن «الرد الذي سيحدث يعتمد على حجم ما يفعلونه»، مضيفاً «لا تفعل. فذلك سيغير وجه الحرب على عكس أي شيء منذ الحرب العالمية الثانية». وأضاف بايدن أن روسيا «ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى»، مضيفاً: «الرد الذي سيحدث يعتمد على حجم ما يفعلونه». وأجبر الجيش الأوكراني القوات الروسية على التراجع في هزيمة خاطفة في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي، مما وضع بوتين تحت ضغط من القوميين في الداخل لاستعادة زمام المبادرة. وحذر بوتين من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية مثل الأسلحة النووية أو الكيماوية الصغيرة.