الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة الجزائر

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، دعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في نوفمبر القادم.
وقام المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري حافظ الأختام عبد الرّشيد طبي، بتسليم الرئيس العراقي دعوة رسمية لحضور القمة العربية خلال اجتماع ببغداد اليوم.
وأكّد الرئيس صالح قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.
وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.