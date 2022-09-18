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الرئيس السنغالي يعيّن وزير الخارجية السابق رئيساً للوزراء

الرئيس السنغالي ماكي سال يتحدث أثناء حضوره جلسة رئاسية
18 سبتمبر 2022 15:35

أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال قرارًا بتعيين وزير الخارجية السابق أمادو با رئيساً للوزراء، ليكون على رأس حكومة جديدة ضمت 38 وزيراً، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء منصب رئيس الوزراء.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة السنغالية أن "أمادو" (61 عاماً) المتخصص في الضرائب كان يشغل منصب وزير الخارجية ووزيراً سابقاً للاقتصاد، وقد جرى تعيينه رئيساً للوزراء.

وقال رئيس الوزراء الجديد بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي إن الأولويات الرئيسية التي حددها الرئيس تشمل تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتخفيف التضخم، والأمن، والإسكان، والتدريب المهني، والتوظيف، وتشجيع المشروعات.

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المصدر: وكالات
السنغال
ماكي سال
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