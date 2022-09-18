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ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين قرغيزستان وطاجيكستان

متطوع يجمع المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من بلدة باتكين
18 سبتمبر 2022 14:47

قالت وزارة الصحة في قرغيزستان اليوم الأحد أن حصيلة القتلى في النزاع الحدودي بين جمهوريتي قرغيزستان 
وطاجيكستان، ارتفعت إلى 36 قتيلا.

وأضافت الوزارة أن حوالي 130 شخصا أصيبوا، وسط الاشتباكات.كما سقط عدد من القتلى في الجانب الطاجيكي، . وطبقا للجانبين، مازال الوضع على الحدود المتنازع عليها متوترا.

وكان تبادل لإطلاق النار قد وقع في وقت سابق من الأسبوع، مما أسفر عن مقتل اثنين من المسؤولين الطاجيك وإصابة ستة جنود وخمسة مدنيين. وعلى الجانب القرغيزي، أصيب جنديان اثنان ومدنيان اثنان.

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المصدر: وكالات
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قرغيزستان
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