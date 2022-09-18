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زلزال بقوة 7.2 يهز تايوان وتحذير من تسونامي
زلزال بقوة 7.2 يهز تايوان
18 سبتمبر 2022 11:53
ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات الساحل في جنوب شرق تايوان الأحد، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ما دفع اليابان لإصدار تحذير تسونامي.
ووقع الزلزال عند الساعة 14,44 (06,44 ت غ) في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب المركز.
وضرب زلزال بلغت قوته 6,6 درجات المنطقة ذاتها السبت بينما وقعت هزّات عدة مذاك، لكن هزة الأحد الأخيرة كانت الأقوى حتى الآن.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي في الجزر النائية القريبة من تايوان.
وأضافت أنها تتوقع أمواجا يصل ارتفاعها إلى متر واحد قرابة الساعة 16,00.
وتشهد تايوان زلازل متكررة بسبب موقعهما عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.
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المصدر: وكالات
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