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ارتفاع ضحايا انهيار أرضي في نيبال إلى 22 شخصاً

أرشيفية
18 سبتمبر 2022 10:49

قال مسؤولون اليوم الأحد إن مسؤولي الإنقاذ في نيبال كافحوا ضد الأمطار الغزيرة لانتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل التي دفنها انهيار أرضي تسبب في مقتل 22 وإصابة عشرة أشخاص.

ووقعت الكارثة الأخيرة في منطقة أتشام على بعد نحو 450 كيلومترا غربي العاصمة كاتماندو.

وتقع السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وسبتمبر.

وذكرت بيانات رسمية إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم وفقد 13 فى أنحاء البلاد في فيضانات وانهيارات أرضية هذا العام.

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المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الأمطار الغزيرة
نيبال
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