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رصد أكثر من 60 هزة في تايوان عقب زلزال قوي

زلزال بقوة 4 درجات يضرب شرق الجزائر
18 سبتمبر 2022 09:47

رصد مركز الرصد الزلزالي التابع لمكتب الأرصاد الجوية في تايوان خلال الساعات الماضية أكثر من 60 هزة ارتدادية أعقبت زلزالاً بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر في إقليم تايتونج شرقي البلاد حتى الساعة 17:12 من بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي ( 0417 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لمركز الرصد الزلزالي فقد تعرضت المنطقة لأكثر من 60 هزة ارتدادية كان اقواها هزة تلت الزلزال الرئيسي مباشرة بلغت قوتها 3ر5 درجة على مقياس ريختر فيما كانت باقي الهزات أقل من 5 درجات.

وأدت الهزات الأرضية إلى بعض الحوادث مثل انهيار جدران وانقطاع التيار الكهربائي وانفجار أنابيب مياه. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو كوارث خطيرة حتى الآن. 

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المصدر: د ب أ
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تايوان
هزة أرضية
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